Тупицкий не пришел в суд, где ему должны избрать меру пресечения

Охрана экс-главы КСУ испугалась за его безопасность из-за митинга под судом

Охрана экс-главы КСУ испугалась за его безопасность из-за митинга под судом

Фото: из открытых источников

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий не пришел на заседание Печерского районного суда Киева, где ему планировали избрать меру пресечения, аргументируя это митингом под зданием.

Об этом сообщает "Укринфнорм", издание Pavlovsky.news, передает RegioNews.

На заседание пришел адвокат Тупицкого Александр Телешецкий, он сказал, что экс-глава КСУ готовит ходатайство о переносе заседания, чтобы ему была обеспечена безопасность.

Позже следственный судья Сергей Вовк решил перенести заседание на 7 апреля.

Охрана Александра Тупицкого испугалась толпы под Печерским судом и решила, что отстраненному главе КСУ нельзя идти на заседание по избранию ему меры пресечения... Люди, которых испугались охранники Тупицкого, пришли протестовать по другому судебному заседанию из-за земельного вопроса", - пишет Pavlovsky.news.

По информации "Укринформа", под судом действительно находятся почти 170 человек, они держат в руках плакаты с надписями по защите земли, скандируют "Позор" и жгут файеры.

Александру Тупицкому хотят избрать меру пресечения по подозрению в даче заведомо ложных показаний, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты и подкупом свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний.

Прокуратура просит суд арестовать Тупицкого под залог в размере 45 тысяч гривен, обязать его не выезжать из населенного пункта, в котором он проживает, носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорт, не посещать здание Конституционного Суда, воздержаться от общения со свидетелями.

Напомним, ранее представитель Зеленского заявил, что Тупицкий уже не глава КСУ, его распоряжения не действительны.