08:41  02 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:26  02 апреля
В КИУ рассказали, кто из народных депутатов пропустил все голосования Рады в марте
08:11  02 апреля
Обострение на Донбассе: боевики совершили 13 провокаций, двое военных получили ранения
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2021, 11:16 100

Тупицкий не пришел в суд, где ему должны избрать меру пресечения

02 апреля 2021, 11:16 100
Читайте також українською мовою
Охрана экс-главы КСУ испугалась за его безопасность из-за митинга под судом
Охрана экс-главы КСУ испугалась за его безопасность из-за митинга под судом
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий не пришел на заседание Печерского районного суда Киева, где ему планировали избрать меру пресечения, аргументируя это митингом под зданием.

Об этом сообщает "Укринфнорм", издание Pavlovsky.news, передает RegioNews.

На заседание пришел адвокат Тупицкого Александр Телешецкий, он сказал, что экс-глава КСУ готовит ходатайство о переносе заседания, чтобы ему была обеспечена безопасность.

Позже следственный судья Сергей Вовк решил перенести заседание на 7 апреля.

Охрана Александра Тупицкого испугалась толпы под Печерским судом и решила, что отстраненному главе КСУ нельзя идти на заседание по избранию ему меры пресечения... Люди, которых испугались охранники Тупицкого, пришли протестовать по другому судебному заседанию из-за земельного вопроса", - пишет Pavlovsky.news.

По информации "Укринформа", под судом действительно находятся почти 170 человек, они держат в руках плакаты с надписями по защите земли, скандируют "Позор" и жгут файеры.

Александру Тупицкому хотят избрать меру пресечения по подозрению в даче заведомо ложных показаний, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты и подкупом свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний.

Прокуратура просит суд арестовать Тупицкого под залог в размере 45 тысяч гривен, обязать его не выезжать из населенного пункта, в котором он проживает, носить электронный браслет, сдать на хранение загранпаспорт, не посещать здание Конституционного Суда, воздержаться от общения со свидетелями.

Напомним, ранее представитель Зеленского заявил, что Тупицкий уже не глава КСУ, его распоряжения не действительны.

подозрение уголовное дело Конституционный суд КСУ Александр Тупицкий

Разворовали $500 тысяч: у Венедиктовой назвали причину обысков в АРМА
01 апреля 2021, 18:54
Дело массовой стрельбы в Броварах передали на рассмотрение суда
01 апреля 2021, 17:29
СБУ подозревает подчиненных Терехова в краже 1,5 млн на ремонте дорог
01 апреля 2021, 16:49
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua