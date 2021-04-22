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22 квітня 2021, 21:48 7

Печерський суд дозволив провести обшуки у Тупицького - ЗМІ

22 квітня 2021, 21:48 7
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Йому інкримінують підкуп свідка і дачу завідомо неправдивих свідчень
Йому інкримінують підкуп свідка і дачу завідомо неправдивих свідчень
Фото: із відкритих джерел
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22 квітня Печерський районний суд міста Києва дозволив Державному бюро розслідувань провести обшуки у відстороненого від посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє видання "Дзеркало Тижня” із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Відомо, що обшуки планують провести в рамках кримінальної справи щодо Віктора Татькова, колишнього голови Вищого господарського суду часів президента Віктора Януковича.

Печерський суд виніс 13 ухвал про обшуки в квартирі, будинку, транспортних засобах, за місцем роботи й у родичів Олександра Тупицького, відстороненого від посади голови Конституційного суду”, - пише видання.

Журналісти зазначають, що Тупицький і його оточення знають про обшуки і упродовж тривалого часу протистояли ухваленню цих рішень.

Слідство інкримінує Олександру Тупицькому підкуп свідка і дачу завідомо неправдивих свідчень (ст. 386, ч.2 ст. 384 УК України).

Нагадаємо, 2 квітня Александр Тупицький не прийшов на засідання Печерського районного суду Києва, де йому планували обрати запобіжний захід, аргументуючи це мітингом під будівлею. Засідання перенесли на 7 квітня.

27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Також Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем. Голова держави запропонував "не розслаблятися" і іншим особам, які шкодили інтересам країни.

Сьогодні ж звільнених Зеленським Тупицького і Касмініна не впустили в будівлю Конституційного Суду.

Також повідомлялось, що Тупицький хоче провести спецзасідання КСУ, щоб розглянути своє звільнення.

обшуки кримінальна справа Конституційний суд корупція КСУ Олександр Тупицький

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