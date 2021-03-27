Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем

Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны

Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали касательно своего решения отменить указы четвертого президента Украины Виктора Януковича о назначении судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Речь о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба этих указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - заявил Зеленский.

По словам президента, если на каких-то неделях не происходят заседания СНБО, это не означает, что "лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно".

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил указ четвертого президента Украины Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.