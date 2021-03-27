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27 марта 2021, 15:11 3

Зеленский отправил на "заслуженный отдых" судей КСУ, назначенных Януковичем

27 марта 2021, 15:11 3
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Глава государства предложил "не расслабляться" и другим лицам, которые вредили интересам страны
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали касательно своего решения отменить указы четвертого президента Украины Виктора Януковича о назначении судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. 

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Речь о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба этих указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - заявил Зеленский.

По словам президента, если на каких-то неделях не происходят заседания СНБО, это не означает, что "лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно".

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил указ четвертого президента Украины Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

КСУ президент Владимир Зеленский Александр Тупицкий Виктор Янукович указ

 
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