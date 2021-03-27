Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого

Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича

Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича

Фото: КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ четвертого президента Украины Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 года.

Кроме того, данным указом упразднено назначения судьей КСУ Александра Касминина, который был назначен указом Януковича от 17 сентября 2013 года.

Новый указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования. В частности, в указе отмечается, что такое решение принято "в целях обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины".

Оотдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина", - говорится в документе.

Подчеркивается, что согласно закону "О национальной безопасности Украины", демократический конституционный строй является одним из фундаментальных национальных интересов Украины. Также упоминается постановление Верховной Рады от 17 февраля 2021 года, в которой подчеркивалось, что узурпация власти в 2010 - 2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека.

Напомним, ранее Верховный суд не дал ход иску об отстранении главы КСУ Тупицкого.

26 февраля Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого.

12 марта стало известно об очередном скандале в КСУ: судьи назначали помощниками родственников коллег, зарплаты помощников судей достигают 450 тысяч гривен на год.