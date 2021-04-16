Похититель активистов Майдана Луценко и Вербицкого приговорен к 9 годам заключения

Обвинение в убийстве суд не поддержал

Обвинение в убийстве суд не поддержал

Фото с Facebook-страницы Игоря Луценко

Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, обвиняемого в похищении в январе 2014 года активистов Майдана Игоря Луценко, похищении и убийстве Юрия Вербицкого.

Об этом сообщил потерпевший по делу Игорь Луценко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Сегодня Бориспольский горрайонный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, обвиняемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана, — написал Луценко.

По его словам, Волкова признали виновными в истязании, похищении и противодействии мирным собраниям. (ст. 340, ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 146, 127).

Прокуратура выдвигала также обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал, — отметил он.

Напомним, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных их участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили из Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали. Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии правоохранителей, он умер от переохлаждения.

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