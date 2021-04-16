11:56  16 апреля
В Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин
18:05  16 апреля
В Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасху
19:18  16 апреля
Сутки в ООС: шесть обстрелов оккупантами украинских позиций
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2021, 18:31 10

Похититель активистов Майдана Луценко и Вербицкого приговорен к 9 годам заключения

16 апреля 2021, 18:31 10
Читайте також українською мовою
Обвинение в убийстве суд не поддержал
Обвинение в убийстве суд не поддержал
Фото с Facebook-страницы Игоря Луценко
Читайте також
українською мовою

Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, обвиняемого в похищении в январе 2014 года активистов Майдана Игоря Луценко, похищении и убийстве Юрия Вербицкого.

Об этом сообщил потерпевший по делу Игорь Луценко на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Сегодня Бориспольский горрайонный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, обвиняемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана, — написал Луценко.

По его словам, Волкова признали виновными в истязании, похищении и противодействии мирным собраниям. (ст. 340, ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 146, 127).

Прокуратура выдвигала также обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал, — отметил он.

Напомним, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных их участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили из Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали. Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии правоохранителей, он умер от переохлаждения.

ВЕЛИКА новина! Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова...

Posted by Ihor Lutsenko on Friday, April 16, 2021

Как сообщалось в феврале по делам Майдана, будут судить заочно почти 90 подозреваемых в преступлениях. ГБР очертил круг лиц, которые могут быть причастны к гибели протестующих.

суд дела Майдана похищение убийство активисты

Суд по Стерненко перенесли на 23 апреля
16 апреля 2021, 17:10
Суд по делу Кернеса отложен до 28 апреля
15 апреля 2021, 11:01
Политолог Юрий Дудкин вышел из СИЗО под залог в 2 млн гривен
14 апреля 2021, 16:20
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram