Чиновника Секретариата Кабмина будут судить за взятку в 2,5 млн грн

Ему грозит лишение свободы от двух до двенадцати лет

Ему грозит лишение свободы от двух до двенадцати лет

Фото: Facebook

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины и финансового директора общества по факту вымогательства и получения взятки.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Установлено, что чиновник, привлекая директора общества в качестве посредника, требовал от представителя подрядной организации 2,5 млн грн в качестве "отката" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов Дома Правительства и отзыв судебных исков к подрядчику.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось территориальным управлением ГБР в городе Киеве.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили причастность бывшего начальника Департамента взрывотехнической службы к преступной деятельности. В случае доказательства вины фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.