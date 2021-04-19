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19 апреля 2021, 15:32 12

Чиновника Секретариата Кабмина будут судить за взятку в 2,5 млн грн

19 апреля 2021, 15:32 12
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Фото: Facebook
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Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины и финансового директора общества по факту вымогательства и получения взятки.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Установлено, что чиновник, привлекая директора общества в качестве посредника, требовал от представителя подрядной организации 2,5 млн грн в качестве "отката" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов Дома Правительства и отзыв судебных исков к подрядчику.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось территориальным управлением ГБР в городе Киеве.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили причастность бывшего начальника Департамента взрывотехнической службы к преступной деятельности. В случае доказательства вины фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.

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