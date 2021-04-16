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16 апреля 2021, 17:10 52

Суд по Стерненко перенесли на 23 апреля

16 апреля 2021, 17:10 52
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На сегодня заседание закончено в связи с завершением рабочего дня
На сегодня заседание закончено в связи с завершением рабочего дня
Фото из открытых источников
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Одесский апелляционный суд завершил сегодняшнее заседание по делу, в котором Стерненко пытается добиться отмены тюремного приговора.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал STERNENKO.

Защита обжаловала приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку за похищение человека.

Позиция защиты обвиняемого базируется на том, что дело сфальсифировали, а материалы обвинения исходят исключительно из заявлений пострадавшего.

Тем временем прокуратура просила изучить дополнительно доказательства, а потом перейти к вопросам по их сути. В итоге в связи с окончанием рабочего дня заседание перенесли на 23 апреля на 12-00.

Рассмотрение моей апелляции отложили на 23 апреля в 12:00.

Позднее на своём канале выложу видеозапись заседания, и вы сможете увидеть и услышать, как адвокаты разнесли вдребезги позицию прокуроров и суда 1 инстанции, - написал Стерненко.

Как сообщалось, сегодня правоохранители пришли с обыском в Одесский апелляционный суд, где рассматривают апелляцию Стерненка. Обыски проходят также и по месту жительства судей.

суд апелляция заседание защита Сергей Стерненко

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