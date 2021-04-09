В Киеве спецназ штурмует охранную фирму, которую связывают с Медведчуком

На базе охранной фирмы "Шторм" на Трухановом острове в Киеве правоохранители проводят обыски

На базе охранной фирмы "Шторм" на Трухановом острове в Киеве правоохранители проводят обыски

Фото: из открытых источников

Работники Национальной полиции и Офиса Генерального прокурора пришли с обысками на базу охранной фирмы "Шторм", которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом сообщают нардеп 8-го созыва Игорь Мосийчук, действующий народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, передает RegioNews.

Прямо сейчас на базе охранной фирмы "Шторм" Труханов остров, которая по сути является силовым крылом всех структур Виктора Медведчука, Генпрокуратура и Нацполиция проводят массовые обыски! Силовики практически штурмуют базу!", - рассказал Мосийчук.

По словам нардепа от ОПЗЖ Рената Кузьмина, базу на Трухановом острове штурмуют Генпрокуратура и спецназ МВД "при поддержке авиации".

Прямо сейчас на Трухановом острове Генпрокуратура и спецназ МВД при поддержке авиации, вертолеты ведь тоже авиация, штурмует территорию базы охранной фирмы "Шторм", которую власть связывает с Виктором Медведчуком. Под предлогом необходимости проведения обыска к воротам базы подогнали тяжёлую строительную технику для демонтажа ограждений. Кто-то из больших начальников, похоже, в детстве в войнушку не наигрался, вот и чудят. Лучше бы чем-то полезным занялись, а вертолеты со спецназом к границе с Россией направили. Там они нужнее сегодня", - написал он.

Позже Кузьмин сообщил, что по официальной версии, будут сносить забор в рамках благоустройства территории. Он также опубликовал кадры с места событий на Трухановом острове и документы, которые разрешают снос забора.

Как сообщает РБК-Украина, полиция и прокуратура пришли с осмотром на территорию фирмы, которая могла самовольно захватить землю в Киеве. Осмотр проводится в рамках уголовного дела.

Это не обыск, а осмотр на предмет самозахвата территории. Проводит прокуратура Киева", - сообщил источник издания.

Охранная фирма "Шторм" принадлежит соратнику Виктора Медведчука нардепу Виктору Чорному.

Напомним, семья Медведчука избавилась от шести подсанкционных предприятий в России.

19 марта суд отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан. На рассмотрении КАС ВС находятся еще 10 исковых заявлений, по которым обжалуются санкции в отношении телеканалов.

Ранее сообщалось, что введение санкций против каналов Медведчука обжалуют в Верховном Суде. В суд поступили исковые заявления от граждан, которые оспаривают Указ Зеленского.

2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.