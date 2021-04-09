В столице приостановили набор первоклассников в школы: в чем причина
Пока неизвестно, на сколько отсрочено набор
Пока неизвестно, на сколько отсрочено набор
В столице приостановили набор первоклассников в школы из-за ситуации с коронавирусом. Пока неизвестно, на сколько отсрочено набор.
Как пишет RegioNews, соответствующее решение Департамента образования и науки от 7 апреля обнародовано на сайте КГГА.
Решение принято в соответствии с протоколом Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и с целью предотвращения распространения COVID-19.
Документом предписывается приостановить действие пункта о приеме детей в 1-х классов учреждений общего среднего образования Киева в 2021 году. В нем не указывается, на сколько отсрочено набор и когда он начнется.
Напомним, в Киеве с 5 апреля ввели жесткий локдаун.
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