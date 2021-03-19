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19 марта 2021, 17:22 7

Суд отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан

19 марта 2021, 17:22 7
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На рассмотрении КАС ВС находятся еще 10 исковых заявлений, по которым обжалуются санкции в отношении телеканалов
На рассмотрении КАС ВС находятся еще 10 исковых заявлений, по которым обжалуются санкции в отношении телеканалов
Фото из открытых источников
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Кассационный административный суд в составе Верховного суда отказался признать санкции в отношении телеканалов нарушением прав граждан.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято по иску гражданина, который обжаловал указ Президента от 2 февраля текущего года о применении санкций в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина",

Отмечается, что во время рассмотрения дела суд проверял, есть ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина, - говорится в сообщении.

Полный текст решения будет изготовлен в течение пяти рабочих дней. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой Палате Верховного суда в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.

В суде напомнили, что на рассмотрении КАС ВС, кроме указанного заявления, находятся еще 10 исковых заявлений, по которым оспаривается Указ Президента о санкциях в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

КАС ВС завершив розгляд однієї зі справ щодо застосування санкцій до телеканалів 19 березня 2021 року Касаційний...

Posted by Верховний Суд on Friday, March 19, 2021

Как сообщалось, введение санкций против каналов Медведчука обжалуют в Верховном Суде. В суд поступили исковые заявления от граждан, которые оспаривают Указ Зеленского.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

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