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09 квітня 2021, 13:22 4078

У Києві спецназ штурмує охоронну фірму, яку пов'язують з Медведчуком

09 квітня 2021, 13:22 4078
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На базі охоронної фірми "Шторм" на Трухановому острові у Києві правоохоронці проводять обшуки
На базі охоронної фірми "Шторм" на Трухановому острові у Києві правоохоронці проводять обшуки
Фото: із відкритих джерел
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Працівники Національної поліції та Офісу Генерального прокурора прийшли із обшуками на базу охоронної фірми "Шторм", яку пов'язують із нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Про це повідомляють нардеп 8-го скликання Ігор Мосійчук, чинний народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, передає RegioNews.

Прямо зараз на базі охоронної фірми "Шторм" Труханів остров, яка по суті є силовим крилом всіх структур Віктора Медведчука, Генпрокуратура і Нацполіція проводять масові обшуки! Силовики практично штурмують базу!" - розповів Мосійчук.

За словами нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна, базу на Трухановому острові штурмують Генпрокуратура і спецназ МВС "за підтримки авіації”.

Прямо зараз на Трухановому острові Генпрокуратура і спецназ МВС за підтримки авіації, адже вертольоти теж авіація, штурмує територію бази охоронної фірми "Шторм", яку влада пов'язує з Віктором Медведчуком. Під приводом необхідності проведення обшуку до воріт бази підігнали важку будівельну техніку для демонтажу огорож. Хтось із великих начальників, схоже, в дитинстві у війнушку не награлися, ось і чудять. Краще б чимось корисним зайнялися, а вертольоти зі спецназом до кордону з Росією направили. Там вони потрібніші сьогодні”, - написав він.

Пізніше Кузьмін повідомив, що за офіційною версією, будуть зносити паркан в рамках благоустрою території. Він також опублікував кадри з місця подій на Трухановому острові і документ, які дозволяють знесення паркану.

Як повідомляє РБК-Україна, поліція і прокуратура прийшли з оглядом на територію фірми, яка могла самовільно захопити землю в Києві. Огляд проводиться в рамках кримінальної справи.

Це не обшук, а огляд на предмет самозахоплення території. Проводить прокуратура Києва", - повідомило джерело видання.

Охоронна фірма "Шторм" належить соратнику Віктора Медведчука нардепу Віктору Чорному.

Нагадаємо, родина Медведчука позбулася шести підсанкційних підприємств у Росії.

19 березня суд відмовився визнати санкції проти телеканалів Медведчука порушенням прав громадян. На розгляді КАС ВС перебувають ще 10 позовних заяв, яким оскаржуються санкції щодо телеканалів.

Раніше повідомлялося що, запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді. До суду надійшли позовні заяви від громадян, які оскаржують Указ Зеленського.

2 лютого Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Офіс генпрокурора Київ поліція штурм Віктор Медведчук спецназ

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