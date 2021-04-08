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08 апреля 2021, 15:08 1146

Семья Медведчука избавилась от шести подсанкционных предприятий в России - СМИ

08 апреля 2021, 15:08 1146
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Они специализируются на переработке и продаже нефти и нефтепродуктов или связанные с этой отраслью
Они специализируются на переработке и продаже нефти и нефтепродуктов или связанные с этой отраслью
Фото: из открытых источников
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Семья народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука лишилась шести предприятий в Российской Федерации, в частности, "Новошахтинского завода нефтепродуктов", который попал под украинские санкции и обеспечивает нефтепродуктами пророссийских боевиков ОРДЛО.

Об этом сообщают журналисты программы расследований "Схемы" со ссылкой на данные реестра юридических лиц РФ, передает RegioNews.

Известно, что 5 апреля 2021 года российская компания "Юг Энерго", которую контролирует жена Медведчука Оксана Марченко, сменила своих владельцев.

Долю 93% компании теперь контролирует российское ООО "Петон инвест технолоджи".

Это дочерняя компания "Научно-исследовательского проектного института нефти и газа "Петон", который является крупным подрядчиком "Газпрома". В 2016-м "Петон" получил заказов от государственной компании на 180 миллиардов рублей (около 2,7 миллиарда долларов), а также совместно с "Газпромом" строит крупнейший в России Амурский газоперерабатывающий завод на границе с Китаем, который планируется запустить в 2021 году . Стоимость этого проекта "Газпром" оценивал в 20 млрд евро", - рассказывают журналисты.

Сообщается, что владельцами фирмы, которая стала владельцем завода Медведчука, есть двое граждан России.

Долю 80 процентов контролирует бизнесмен и ученый с Уфы Игорь Мнушкин, который основал компанию в 1990 году. Доля в 20 процентов в 2017 году отошла Андрею Гранкину.

Российское издание "Ведомости" сообщало, что Гранкин до перехода в "Петон" возглавлял главное управление Росгвардии в Москве, а еще раньше был помощником бывшего министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Поскольку "Юг Энерго" является "материнской" компанией нефтеперерабатывающего бизнеса условной группы НЗНП, семья Медведчука потеряла контроль и еще над пятью предприятиями.

Речь идет о ТД "НЗНП" (компания, которая занимается продажей нефтепродуктов), "Югтранс-НЗНП" (компания-перевозчик), "НЗНП Инжиниринг" (строительная и проектувальна компания), "Роузвуд Шиппинг" (компания-перевозчик, которая владеет восемью нефтяными танкерами) и АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов". Последний, по данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, поставлял нефтепродукты в ОРДЛО.

При этом семьи нардепа Медведчука и его соратника Тараса Козака продолжают владеть компанией "НЗНП Трейд", которая на сомнительном конкурсе получила право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском округе (запасы оцениваются в почти 137 миллионов тонн)", - сообщают "Схемы".

Учредителями ООО "НЗНП Трейд" также остается гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк (25 процентов), АО "Ренессанс" Оксаны Марченко (61 процент) и АО "Финконсалтпро" (14 процентов).

Напомним, 2 февраля СНБО ввела санкции против Тараса Козака, а 19 февраля решением СНБО были введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции ввели из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.

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