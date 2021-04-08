Дело книги о Стусе: суд постановил взыскать с Медведчука 140 тысяч грн
Киевский апелляционный суд принял решение о взыскании с народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги "Дело Василия Стуса".
Об этом в Facebook сообщил адвоката Вячеслав Якубенко, передает RegioNews.
По его словам, 19 марта апелляционный суд почти полностью удовлетворил апелляционные жалобы Вахтанга Кипиани и издательства Vivat, и снял запрет на распространение книги "Дело Василия Стуса".
Я тогда написал, что кассационной жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло. Вчера ситуация изменилась. Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн., потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции", - написал Якубенко.
Адвокат считает, что теперь Виктор Медведчук будет подавать кассационную жалобу на это решение, однако официальная позиция народного депутата в этом пока неизвестна.
Вячеслав Якубенко также опубликовал копию постановления Киевского апелляционного суда.
Напомним, 19 марта Кипиани выиграл дело против Медведчука относительно книги о Стусе, суд разрешил распространять его книгу.