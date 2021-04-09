В Запорожской области школьница выпала из окна

Девушка была в состоянии алкогольного опьянения

Девушка была в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Нацполіція

В Энергодаре Запорожской области 15-летняя девушка выпала из окна 2 этажа. В результате падения она получила травму.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Запорожской области.

Происшествие случилось 9 апреля в 6 часов утра на проспекте Строителей. О том, что девушка-подросток выпала из окна в полицию, сообщили медики.

Отмечается, что пострадавшая выпала из окна собственной квартиры.

"Девушка получила закрытый перелом пяти. Медицинским освидетельствованием установлено, что потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Продолжается проверка. В отношении матери девушки составлены протоколы по ст. 184 и 180 Куоап", - рассказали в полиции.

Напомним, в Одессе 15-летняя школьница покончила с собой - прыгнула из окна многоэтажки.