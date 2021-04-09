08:59  09 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:21  09 апреля
В Полтаве под облсоветом снова митингуют против высоких тарифов
08:11  09 апреля
На Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима "тишины": погиб украинский военнослужащий
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2021, 11:43 810

В Запорожской области школьница выпала из окна

09 апреля 2021, 11:43 810
Читайте також українською мовою
Девушка была в состоянии алкогольного опьянения
Девушка была в состоянии алкогольного опьянения
Фото: Нацполіція
Читайте також
українською мовою

В Энергодаре Запорожской области 15-летняя девушка выпала из окна 2 этажа. В результате падения она получила травму.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Запорожской области.

Происшествие случилось 9 апреля в 6 часов утра на проспекте Строителей. О том, что девушка-подросток выпала из окна в полицию, сообщили медики.

Отмечается, что пострадавшая выпала из окна собственной квартиры.

"Девушка получила закрытый перелом пяти. Медицинским освидетельствованием установлено, что потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Продолжается проверка. В отношении матери девушки составлены протоколы по ст. 184 и 180 Куоап", - рассказали в полиции.

Напомним, в Одессе 15-летняя школьница покончила с собой - прыгнула из окна многоэтажки.

Украина полиция алкоголь медики Запорожская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua