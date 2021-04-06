Временный мэр Харькова Терехов бросил город и укатил на отдых в Турцию – депутат

Харьков бьет антирекорды по заболеванию COVID-19

Харьков бьет антирекорды по заболеванию COVID-19

Об этом в своем Facebook сообщила депутат Харьковского городского совета от фракции "Слуги Народа" Алина Мустафаева, передает RegioNews .

Увидела в Telegram-каналах посты о том, что пропал Игорь Александрович. Если честно я, когда это читала, испугалась немножко. Что значит пропал? Игорь Александрович уехал отдыхать в Турцию. В субботу вечером он улетел из Харькова", – рассказала депутат.

Она отметила, что в такое тяжелое время руководитель города должен быть на месте и контролировать ситуацию в борьбе с пандемией.

Я считаю неправильным бросать город, тем более цифры заболевших растут. И я думаю, что они гораздо выше, нежели нам показывают. Нам нужно бросить все силы для того, чтобы взять под контроль ситуацию. Нам нужно бороться с этой напастью, и отдыхать как раз сейчас не время", – сказала Мустафаева.

Сводка на 5 апреля говорит, что Харьковская область и Харьков, в частности, являются антилидерами в рейтинге заболеваемости COVID-19 – 1155 по области и 853 случая по городу. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19.

Напомним, харьковский журналист Дмитрий Коган писал, что двое его знакомых, которые посетили массовые гуляния на Масленицу, организованные и.о. мэра Игорем Тереховым, умерли от COVID-19.

Ранее мы также сообщали, что из-за гуляний на Масленицу, устроенных Игорем Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом .

Терехова раскритиковали за агитацию на Масленицу во время обострения ситуации с COVID-19.