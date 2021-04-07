Уже не два миллиона: в ДУСе назвали стоимость ремонта Офиса президента
Стоимость ремонта и восстановления фасада здания Офиса президента и прилегающей территории, которые были повреждены после акции протеста 30 марта, составляет 1 571 610 гривен.
Об этом сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос "Радио Свобода", передает RegioNews.
Заявляется, что такую сумму установили по результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр".
Ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11 составляет 1571610 гривен", - говорится в сообщении.
В Государственном управлении делами отметили, что в эту сумму входят следующие расходы:
- очистка (мойка) фасада и мощение площади - 297 200 гривен;
- ремонт дверных блоков (9 штук) - 1 158 600 грн;
- ремонт окон - 85 000 гривен;
- непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков - 30 810 гривен.
Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах", - добавили в ведомстве.
Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.
Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.
"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.
Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.
28 марта стало известно, что поврежденные активистами двери Офиса Президента хочет выкупить художественная галерея.
Однако, не смотря на перспективу экономии денег, Офис президента отказался продать художественной галерее поврежденные двери.