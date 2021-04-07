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07 апреля 2021, 21:22 109

Уже не два миллиона: в ДУСе назвали стоимость ремонта Офиса президента

07 апреля 2021, 21:22 109
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Фото: из открытых источников
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Стоимость ремонта и восстановления фасада здания Офиса президента и прилегающей территории, которые были повреждены после акции протеста 30 марта, составляет 1 571 610 гривен.

Об этом сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос "Радио Свобода", передает RegioNews.

Заявляется, что такую ​​сумму установили по результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр".

Ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11 составляет 1571610 гривен", - говорится в сообщении.

В Государственном управлении делами отметили, что в эту сумму входят следующие расходы:

  • очистка (мойка) фасада и мощение площади - 297 200 гривен;
  • ремонт дверных блоков (9 штук) - 1 158 600 грн;
  • ремонт окон - 85 000 гривен;
  • непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков - 30 810 гривен.

Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах", - добавили в ведомстве.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

28 марта стало известно, что поврежденные активистами двери Офиса Президента хочет выкупить художественная галерея.

Однако, не смотря на перспективу экономии денег, Офис президента отказался продать художественной галерее поврежденные двери.

Офис президента погром смета бюджет деньги активисты

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