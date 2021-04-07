Уже не два миллиона: в ДУСе назвали стоимость ремонта Офиса президента

Большинство средств потратят на ремонт дверных блоков, которые хотели выкупить художники

Большинство средств потратят на ремонт дверных блоков, которые хотели выкупить художники

Фото: из открытых источников

Стоимость ремонта и восстановления фасада здания Офиса президента и прилегающей территории, которые были повреждены после акции протеста 30 марта, составляет 1 571 610 гривен.

Об этом сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос "Радио Свобода", передает RegioNews.

Заявляется, что такую ​​сумму установили по результатам проведенного экспертного строительно-технического исследования частным научно-производственным предприятием "Спектр".

Ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению конструктивных элементов отделки фасада, входной группы и прилегающей территории административного здания - памятника архитектуры местного значения по адресу: Киев, улица Банковая 11 составляет 1571610 гривен", - говорится в сообщении.

В Государственном управлении делами отметили, что в эту сумму входят следующие расходы:

очистка (мойка) фасада и мощение площади - 297 200 гривен;

ремонт дверных блоков (9 штук) - 1 158 600 грн;

ремонт окон - 85 000 гривен;

непредсказуемые и дополнительные работы и покрытие рисков - 30 810 гривен.

Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах", - добавили в ведомстве.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненко облили Офис президента краской и закидали фаерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Позже журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

28 марта стало известно, что поврежденные активистами двери Офиса Президента хочет выкупить художественная галерея.

Однако, не смотря на перспективу экономии денег, Офис президента отказался продать художественной галерее поврежденные двери.