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07 апреля 2021, 12:48 1170

Решение об уменьшении минимального размера пенсий для чернобыльцев признали неконституционным

07 апреля 2021, 12:48 1170
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Конституционная жалоба по поводу этого вопроса находилась на рассмотрении суда с сентября 2018 года
Конституционная жалоба по поводу этого вопроса находилась на рассмотрении суда с сентября 2018 года
Рixabay
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Конституционный суд признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев.

Об этом написала представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram, передает RegioNews.

"Конституционный суд (Второй сенат) сегодня принял первое с начала конституционного кризиса решение по конституционной жалобе о неконституционности отдельных положений закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - отметила народный депутат.

Согласно этому документу, с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий, которые назначались по этому закону.

"В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом был существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, что свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителей. Конституционный суд согласился с позицией жалобщиков", - подчеркивается в сообщении.

Конституционная жалоба находилась на рассмотрении суда с сентября 2018 года.

Напомним, в Раде сказали, когда могут принять закон о реформе КСУ.

суд Украина деньги КСУ Чернобыль

 
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