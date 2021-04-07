Авто, квартира или земля: почти сто "слуг" улучшили свое материальное состояние за 2020 год

Совокупно за год "слуги" приобрели 74 автомобиля

Совокупно за год "слуги" приобрели 74 автомобиля

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Комитет избирателей Украины провел анализ деклараций народных депутатов Украины за 2020 год. Так, по данным КИУ 97 народных депутатов фракции "Слуга Народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-странице комитета.

Совокупно депутаты "Слуги Народа" приобрели в 2020 году 74 автомобиля. Среди депутатских фаворитов - автомобили марки Toyota, Mercedes и BMW. Общая стоимость авто составила 63 млн грн.

Среди народных депутатов, которые приобрели автомобили:

Валерий Божик (Volkswagen Toureg, 1,9 млн. грн.)

Арсений Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1,7 млн)

Андрей Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 млн)

Игорь Негулевский (BMW М760LI, 1,4 млн.)

Любовь Шпак (BMW X3, 1,2 млн)

Владимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 тыс.)

Ольга Василевская-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 тыс.)

Орест Саламаха (Audi A5, 560 тыс.)

Игорь Мурдий (Toyota Camry, 550 тыс.)

Елизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 тыс.).

Олег Арсенюк (Audi A6, 437 тыс. грн.)

Также новый автомобиль задекларировала жена Николая Тищенко (Mercedes-Benz E400, 1,3 млн грн), а жена главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии оформила квадроцикл стоимостью 972 тыс. грн и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,6 млн грн.

Покупательская активность депутатов "Слуги Народа" является более высокой, чем у депутатов других фракций ВР. К примеру, в 2020 году новые автомобили приобрели только 5 депутатов ВО "Батькивщина", и по 3 депутаты "Голоса" и "Европейской солидарности", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Также народные депутаты "Слуги Народа" приобрели в прошлом году 20 квартир (общая стоимость 16 млн грн), 5 жилых домов и 67 земельных участков.

Задекларировали покупку квартиры Михаил Крячко (г. Киев, 1,4 млн. грн.), Алексей Устенко (собственность жены, г. Киев, 5 млн. грн.), Павел Халимон (г. Прилуки, 395 тыс. грн.), Владимир Гевко (г. Тернополь, 1,6 млн. грн.), Владимир Ватрас (г. Хмельницкий, 331 тыс. грн., г. Хмельницкий, 333 тыс. грн.).

Жена народного депутата Дмитрия Гурина приобрела два земельных участка и дачный дом в России.

Напомним, Государственная налоговая служба подсчитала количество официальных миллионеров в Украине.