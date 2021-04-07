Вже не два мільйони: у ДУСі назвали вартість ремонту Офісу президента

Більшість коштів потратять на ремонт дверних блоків, які хотіли викупити художники

Більшість коштів потратять на ремонт дверних блоків, які хотіли викупити художники

Фото: із відкритих джерел

Вартість ремонту та відновлення фасаду будівлі Офісу президента та прилеглої території, які були пошкоджені після акції протесту 30 березня, становить 1 571 610 гривень.

Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на запит "Радіо Свобода”, передає RegioNews.

Заявляється, що таку суму встановили за результатами проведеного експертного будівельно-технічного дослідження приватним науково-виробничим підприємством "Спектр”.

Орієнтовна вартість робіт із ремонту та відновлення конструктивних елементів оздоблення фасаду, вхідної групи та прилеглої території адміністративного будинку – пам’ятки архітектури місцевого значення за адресою: місто Київ, вулиця Банкова 11, складає 1 571 610 гривень”, – йдеться в повідомленні.

У Державному управлінні справами зазначили, що до цієї суми входять наступні витрати:

очищення (миття) фасаду і мощення площі – 297 200 гривень;

ремонт дверних блоків (9 штук) – 1 158 600 гривень;

ремонт вікон – 85 000 гривень;

непередбачувані і додаткові роботи та покриття ризиків – 30 810 гривень.

Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи”, – додали у відомстві.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

28 березня стало відомо, що пошкоджені активістами двері Офісу Президента хоче викупити художня галерея.

Однак попри перспективу економії коштів, Офіс президента відмовився продати художній галереї пошкоджені двері.