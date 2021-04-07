Степанов хочет еще денег на COVID-вакцины: сколько просит

В госбюджете предусмотрено на вакцины 4 млрд гривен, хотя Минздрав просил свыше 15 млрд

В госбюджете предусмотрено на вакцины 4 млрд гривен, хотя Минздрав просил свыше 15 млрд

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Министерство здравоохранения оценивает дополнительную потребность в средствах, необходимых для закупки вакцин против коронавируса, в 6,5 млрд гривен.

Как пишет RegioNews, об этом во время заседания правительства сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"На сегодня эта потребность, по нашим подсчетам, ориентировочно составляет около 6,5 млрд гривен", - сказал министр.

По его словам, при формировании проекта государственного бюджета на 2021 год Минздрав просил выделить на закупку вакцин против коронавируса 15,1 млрд гривен, однако в бюджете под эти нужды выделено лишь 4 млрд гривен с возможностью увеличить финансирование.

Степанов обратился в Минфин с просьбой о выделении дополнительного финансирования для закупки дополнительных доз вакцин для обеспечения прививками 70% взрослого населения Украины.

Ранее Степанов сказал, сколько власти хотят провакцинировать украинцев от коронавируса до 2022 года