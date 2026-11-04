Пытались отравить пенсионерку ради квартиры: в Киеве разоблачили группу мошенников

Фото: Национальная полиция

Национальная полиция разоблачила преступную группу, участники которой завладевали недвижимостью одиноких стариков, а также присвоили более 2 млн грн государственной компенсации, предназначенной для приобретения жилья военнослужащим

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники заранее распределили роли и подыскивали одиноких пенсионеров. Они входили в доверие, помогали в быту, проводили вместе время, а впоследствии получали доступ к их имуществу и влияли на решения по недвижимости.

Один из документированных эпизодов касается квартиры в Киеве. По версии следствия, фигуранты планировали завладеть частью жилья, принадлежавшей пожилой женщине. Для этого один из участников группы приобрел алкоголь и смешал его с медицинским препаратом, после чего смесь дали выпить потерпевшей.

Женщине стало плохо, она упала и получила травму с повреждением спинного мозга. Через три дня пенсионерка умерла в больнице, не выходя из комы.

Кроме того, правоохранители разоблачили схему присвоения государственной жилищной компенсации. К ней привлекли бывшего военнослужащего, имеющего право на получение выплаты, и его жену.

Фигуранты организовали покупку дома с земельным участком в Киевской области. Реальная стоимость недвижимости составила почти 250 тысяч гривен, однако в договоре ее оценили более чем в 2,27 млн. грн. Для этого был использован отчет с завышенной оценкой имущества.

После перечисления государственной компенсации участники схемы сняли средства по частям и распределили между собой более 2 млн грн.

Правоохранители провели 16 обысков в Киеве и в Киевской области. Изъяли документы на недвижимость, договоры, доверенности, телефоны, компьютерную технику, носители информации и другие доказательства.

Семерым фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Двум из них дополнительно инкриминируют покушение на умышленное убийство по корыстным мотивам, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Шестерых подозреваемых задержали. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают другие возможные участники преступной деятельности.

Напомним, в Киевской области в суд направили обвинительный акт в отношении пяти участников схемы, которые пытались завладеть имуществом академика Николая Колбуна стоимостью более 18,1 млн грн. Для этого злоумышленники создали фиктивную историю о том, что мужчина жив, подделали от его имени завещание и внесли ложные сведения в наследственный реестр.