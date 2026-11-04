00:35  04 ноября
Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ
00:55  04 ноября
Актриса Ирина Сопонару решила уехать из Киева
01:35  04 ноября
Певица Камалия заявила о попытке отравления и ограбления
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2026, 07:56

Пытались отравить пенсионерку ради квартиры: в Киеве разоблачили группу мошенников

04 ноября 2026, 07:56
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Национальная полиция разоблачила преступную группу, участники которой завладевали недвижимостью одиноких стариков, а также присвоили более 2 млн грн государственной компенсации, предназначенной для приобретения жилья военнослужащим

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники заранее распределили роли и подыскивали одиноких пенсионеров. Они входили в доверие, помогали в быту, проводили вместе время, а впоследствии получали доступ к их имуществу и влияли на решения по недвижимости.

Один из документированных эпизодов касается квартиры в Киеве. По версии следствия, фигуранты планировали завладеть частью жилья, принадлежавшей пожилой женщине. Для этого один из участников группы приобрел алкоголь и смешал его с медицинским препаратом, после чего смесь дали выпить потерпевшей.

Женщине стало плохо, она упала и получила травму с повреждением спинного мозга. Через три дня пенсионерка умерла в больнице, не выходя из комы.

Кроме того, правоохранители разоблачили схему присвоения государственной жилищной компенсации. К ней привлекли бывшего военнослужащего, имеющего право на получение выплаты, и его жену.

Фигуранты организовали покупку дома с земельным участком в Киевской области. Реальная стоимость недвижимости составила почти 250 тысяч гривен, однако в договоре ее оценили более чем в 2,27 млн. грн. Для этого был использован отчет с завышенной оценкой имущества.

После перечисления государственной компенсации участники схемы сняли средства по частям и распределили между собой более 2 млн грн.

Правоохранители провели 16 обысков в Киеве и в Киевской области. Изъяли документы на недвижимость, договоры, доверенности, телефоны, компьютерную технику, носители информации и другие доказательства.

Семерым фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Двум из них дополнительно инкриминируют покушение на умышленное убийство по корыстным мотивам, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Шестерых подозреваемых задержали. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают другие возможные участники преступной деятельности.

Напомним, в Киевской области в суд направили обвинительный акт в отношении пяти участников схемы, которые пытались завладеть имуществом академика Николая Колбуна стоимостью более 18,1 млн грн. Для этого злоумышленники создали фиктивную историю о том, что мужчина жив, подделали от его имени завещание и внесли ложные сведения в наследственный реестр.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев мошенники Киевская область пенсионеры Недвижимость квартиры схема
В Киевской области мужчина забил товарища до смерти
03 ноября 2026, 22:50
В Киевской области 70-летний мужчина заказал убийство бывшей жены за $10 тысяч
03 ноября 2026, 18:59
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Россияне дважды ударили по Вольнянску на Запорожье: есть погибшие и раненый
04 ноября 2026, 11:17
В Киеве мужчина подорвал гранату под дверью квартиры из-за долга в 3000 гривен
04 ноября 2026, 10:56
Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги
04 ноября 2026, 10:52
Атака на Днепр: 14 пострадавших остаются в больницах, четверо – в тяжелом состоянии
04 ноября 2026, 10:45
В Виннице в результате российской атаки повреждена критическая нфраструктура
04 ноября 2026, 10:39
В Киеве частично восстановили водоснабжение: что известно
04 ноября 2026, 10:28
В Тернопольской области во время обгона столкнулись автомобили: двое погибших и двое травмированных
04 ноября 2026, 10:20
Один избивал, другие снимали: на Прикарпатье полиция установила участников избиения подростка
04 ноября 2026, 09:56
Киев держится, несмотря на разрушение энергетики
04 ноября 2026, 09:45
Операция "Карфаген": разоблачена схема подкупа должностных лиц СБУ, Нацполиции и прокуратуры
04 ноября 2026, 09:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »