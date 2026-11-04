Трамп заговорил о готовности Украины и России завершить войну

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Президент США Дональд Трамп в интервью выразил оптимизм по продвижению мирных переговоров между Украиной и Россией

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Financial Times, передает RegioNews.

По его словам, обе стороны уже готовы перейти к договоренностям о прекращении войны.

"Я думаю, что обе стороны уже готовы сказать: "Давайте договоримся"", – заявил Трамп.

В то же время, как отмечает Financial Times, украинские переговорщики не разделяют оптимизма американского президента по поводу перспектив переговорного процесса.

Также Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана, заявив, что не считает конфликт с ним войной такого масштаба как война России против Украины или Первая и Вторая мировые войны.

Напомним, специальный представитель президента США Стив Виткофф анонсировал проведение 10-11 ноября переговоров между Украиной и Россией на рабочем уровне. Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

Как известно, ранее Владимир Зеленский заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным в Турции.