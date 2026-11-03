На переговоры – Буданов, за пленными – Буданов: куда же дальше?

Честно говоря, вчерашняя ситуация на Борщаговке много говорит о Человеке

Честно говоря, вчерашняя ситуация на Борщаговке много говорит о Человеке

Фото: Радіо Свобода

Кирилл Алексеевич совершенно не испугался разъяренной толпы, не стал наблюдать с Банковой, а лично включился в эту тяжелую ситуацию, потому что к утру "Те, кого уже понесло", могли натворить беды и себе и людям.

Но интересно другое. Эта же ситуация показала, насколько наше общество уязвимо к подобным информационным возмущениям.

Достаточно эмоций, взаимных обвинений и ноль критического мышления, чтобы запустить волну спекуляций. А как этим умеет манипулировать кремль, не стоит напоминать.

Тем более, судя по инсайдам, вылезающим по отдельным участникам этих событий, не исключено, что всю эту историю режиссеры из Москвы сами и спланировали.

Только вот расчет был на то, что приедет кто-то из среднего звена полиции или власти, а дальше провокация, стычка и картинка "Новой Врадиевки" Гарантирована.

Не ожидали российские сценаристы только Буданова.

Его появление охладило много "Горячих Голов".

Ибо одно дело – громить полицейские машины и устраивать показательные перепалки на камеры, а другое – смотреть в глаза боевому генералу Разведки. Часть участников глава ОП просто задавил своим Авторитетом.

Конечно, можно дискутировать, входит ли все это в функционал главы Офиса. Но когда конфликт угрожал перерасти в масштабную провокацию, способную дестабилизировать страну, было не до размышлений о полномочиях.

Хотя сколько бы кто ни имел собственного авторитета, им не заменишь нормальную работу государственных институтов. Вопросы мобилизации, СЗЧ, отсутствия полноценной военной юстиции не решаются личными разговорами с толпой. Здесь нужны сложные, но системные ответы. Иначе такие пожары будут загораться снова и снова, а кремль будет только подбрасывать дров в Огонь.

Так что делаем выводы, Друзья.

А нашему Буданову Респект.

Респект за свободу и просто железобетонный Характер.