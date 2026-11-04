В Ровенской области в результате атаки загорелся частный дом

Иллюстративное фото: ГСЧС

На рассвете 4 ноября из-за вражеской атаки в Ровенском районе возник пожар в частном жилом доме

Об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает RegioNews .

По его словам, информация о последствиях уточняется.

Жителей призывают быть осторожнимы и не приближаться к обломкам беспилотников. Ни в коем случае не касаться подозрительных предметов.

Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска дважды атаковали Черновицкую область. В результате ударов в двух населенных пунктах Черновицкого района возникли пожары, также зафиксировано повреждение зданий.