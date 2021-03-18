Дело "Роттердам+": суд отказал в отводе прокурора, который дважды закрывал дело
Решение принял Высший антикоррупционный суд
Решение принял Высший антикоррупционный суд
Высший антикоррупционный суд отказал в отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко от дела "Роттердам+".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.
Заявление об отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры...Пономаренко от участия в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24 марта 2017 года, оставить без удовлетворения, — сказала судья.
Пономаренко уже дважды закрывал это дело.
Как сообщалось, 21 января прокурор САП повторно закрыл дело "Роттердам+”.
Суд оставил под стражей политолога Дудкина, которого подозревают в госизменеВсе новости »
18 марта 2021, 16:39Дело судьи Вовка и ОАСК: завершено досудебное расследование
18 марта 2021, 08:41Суд отказал в апелляции решения об аресте нефтепродуктопровода Медведчука, - СМИ
17 марта 2021, 10:56
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Сто дней Полоскова: на каких китах плывет к светлому будущему глава Закарпатской ОГА
Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым