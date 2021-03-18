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18 марта 2021, 17:00 12

Дело "Роттердам+": суд отказал в отводе прокурора, который дважды закрывал дело

18 марта 2021, 17:00 12
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Решение принял Высший антикоррупционный суд
Решение принял Высший антикоррупционный суд
Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд отказал в отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко от дела "Роттердам+".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Заявление об отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры...Пономаренко от участия в уголовном производстве № 52017000000000209 от 24 марта 2017 года, оставить без удовлетворения, — сказала судья.

Пономаренко уже дважды закрывал это дело.

Как сообщалось, 21 января прокурор САП повторно закрыл дело "Роттердам+”.

Роттердам+ суд ВАКС прокурор отказ

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