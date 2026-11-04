Два человека погибли, еще трое ранены из-за российских атак на Запорожье и район

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 857 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще трое ранены.

В частности, оккупанты осуществили:

22 авиационных удара;

654 атаки БпЛА разной модификации, преимущественно FPV-дронами;

2 обстрела из РСЗО;

179 артиллерийских ударов.

Под вражеским огнем оказались десятки населенных пунктов области, в частности, Запорожье, Орехов, Гуляйпольское, Степногорск и другие.

За сутки поступило 95 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в течение суток российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Враг использовал беспилотники, артиллерию и ракеты. В результате обстрелов погибли два человека, еще 38 получили ранения.