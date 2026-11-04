Два человека погибли, еще трое ранены из-за российских атак на Запорожье и район
За прошедшие сутки российские войска нанесли 857 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще трое ранены.
В частности, оккупанты осуществили:
- 22 авиационных удара;
- 654 атаки БпЛА разной модификации, преимущественно FPV-дронами;
- 2 обстрела из РСЗО;
- 179 артиллерийских ударов.
Под вражеским огнем оказались десятки населенных пунктов области, в частности, Запорожье, Орехов, Гуляйпольское, Степногорск и другие.
За сутки поступило 95 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в течение суток российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Враг использовал беспилотники, артиллерию и ракеты. В результате обстрелов погибли два человека, еще 38 получили ранения.