Суд оправдал Пашинского в деле о стрельбе с потерпевшим

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Граты".

На заседании суд пришел к выводу, что сторона обвинения не смогла доказать виновность Пашинского. Его полностью оправдали и постановили вернуть его пистолет Глок. По мнению Пашинского, оправдание в суде станет только первым шагом в очищении его имени.

"Процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и, чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан. Но, к сожалению, это только первый шаг в очищении моего имени от той лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой тут", - заявил Пашинский.