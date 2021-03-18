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18 марта 2021, 17:38 58

Суд оправдал Пашинского в деле о стрельбе с потерпевшим

18 марта 2021, 17:38 58
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Также ему вернут пистолет из которого он стрелял
Также ему вернут пистолет из которого он стрелял
Фото: УНИАН
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Васильковский горрайонный суд Киевской области вынес оправдательный приговор народному депутату четырех созывов Верховной Рады Сергею Пашинскому, который обвинялся в стрельбе в человека. Также ему вернут пистолет из которого он стрелял.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Граты".

На заседании суд пришел к выводу, что сторона обвинения не смогла доказать виновность Пашинского. Его полностью оправдали и постановили вернуть его пистолет Глок. По мнению Пашинского, оправдание в суде станет только первым шагом в очищении его имени.

"Процессуальный прокурор по этому делу Рябошапка умышленно квалифицировал этот инцидент по статье 121, зная, что там нет состава преступления. Он это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и, чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан. Но, к сожалению, это только первый шаг в очищении моего имени от той лжи, которая была инспирирована РФ и ее агентурой тут", - заявил Пашинский.

Напомним, что потерпевший от стрельбы экс-нардепа Пашинского отозвал свой иск.

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