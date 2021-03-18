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18 марта 2021, 16:39 6

Суд оставил под стражей политолога Дудкина, которого подозревают в госизмене

18 марта 2021, 16:39 6
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Он был частым гостем подсанкционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK
Он был частым гостем подсанкционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 18 марта в Апелляционном суде города Киева планировали пересмотреть меру пресечения для политического эксперта Юрия Дудкина, которого СБУ задержала по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает издание Pavlovsky.news, передает RegioNews.

Известно, что Дудкин с 25 февраля находится в следственном изоляторе. Меру пресечения не пересмотрели, поскольку сторона обвинения не явилась на заседание.

Журналиста на поруки готовы были взять нардепы от ОПЗЖ Илья Кива и Андрей Лесик, но заседание закончилось так и не начавшись. Суд принял решение, что не может рассматривать дело без прокурора. Поэтому заседание перенесли на 23 марта 18:00", - говорится в сообщении.

Дудкин и его адвокаты заявили, что таким образом прокуратура оттягивает рассмотрение дела, так как не готова предоставить доказательства для содержания политолога под стражей.

Напомним, утром 24 февраля политэксперт Дудкин заявил об обысках у себя дома и что его обвиняют в государственной измене.

В тот же день СБУ вручила подозрение в госизмене Дудкину, его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб.

25 февраля подозреваемого в госизмене политэксперта Дудкина арестовали на два месяца.

Юрий Дудкин госизмена суд СИЗО СБУ

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