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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 597 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 2180 российских захватчиков, один танк, семь бронемашин, 39 артсистем, два средства ПВО, а также 408 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 04.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и противовоздушной обороны в Ростовской области РФ. В частности, поражен комбинат "Каменский", вовлеченный в производство ракет.