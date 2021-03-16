КСУ рассмотрит дисциплинарные дела в отношении Тупицкого и Головатого

С заявлением о несоответствии занимаемой должности Головатого обратился глава партии "Братство" Корчинский

С заявлением о несоответствии занимаемой должности Головатого обратился глава партии "Братство" Корчинский

Фото из открытых источников

Большая палата Конституционного суда во время заседания в среду, 17 марта, рассмотрит две дисциплинарные дела — одно в отношении председателя суда Александра Тупицкого, а другое — в отношении заместителя председателя Сергея Головатого.

Об этом своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря, передает RegioNews.

Согласно недавно обновленной на сайте Конституционного Суда информации, завтра на специальном пленарном заседании КСУ, кроме заявленного ранее вопроса о рассмотрении обращения следователя ГБР относительно Тупицкого А.М. также будет рассмотрен вопрос относительно заявления председателя Всеукраинской политической партии "БРАТСТВО" Корчинского Д.А. о несоответствии судьи Конституционного Суда Украины Головатого С. П. занимаемой должности от 11 марта 2021 года № 28-03/21, - сообщает Совгиря.

Как сообщалось ранее, КСУ на спецзаседании рассмотрит дисциплинарный проступок Тупицкого. Спецзаседание назначено на 17 марта.

Напомним 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

26 февраля Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого.