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15 марта 2021, 11:50 34

В парламенте хотят создать новую ВСК: чем она будет заниматься

15 марта 2021, 11:50 34
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Текст постановления уже внесли в парламент
Текст постановления уже внесли в парламент
Фото из открытых источников
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В Верховной Раде хотят создать новую Временную следственную комиссию. Она займется расследованием возможных противоправных действий представителей госвласти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР, пишет RegioNews.

Проект постановления был зарегистрирован в понедельник, 15 марта, под №5243.

"Целью является установление фактов по поводу возможных противоправных действий представителей государственной власти Украины, направленных на сотрудничество с государством-агрессором и другую антиукраинскую деятельность", - говорится в тексте постановления.

Количественный состав комиссии составляется с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций (депутатских групп): один представитель от тридцати народных депутатов, но не менее чем по одному нардепу от каждой депутатской фракции (депутатской группы), в количестве 11 парламентариев.

Главой ВСК станет Марьяна Безуглая, а ее заместителем - Нестор Шуфрич.

"В комитете его пока не было, но просим содействовать быстрому рассмотрению в комитете этой ВСК", - отметил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета парламента.

Напомним, в "Слуге народа" хотят создать следственную комиссию по делу "вагнерівців".

Украина нардепы Верховная Рада нардеп парламент

 
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