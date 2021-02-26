Зеленский еще на месяц отстранил от должности председателя КСУ Тупицкого

В декабре 2020 года президент уже отстранял Тупицкого от должности на два месяца

В декабре 2020 года президент уже отстранял Тупицкого от должности на два месяца

Фото: из открытых источников

Сегодня, 26 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от должности судьи КСУ сроком еще на один месяц председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

.