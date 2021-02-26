Зеленский еще на месяц отстранил от должности председателя КСУ Тупицкого
Сегодня, 26 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от должности судьи КСУ сроком еще на один месяц председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает RegioNews.
Известно, что решение было принято в соответствии с частью третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Отстранить Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", - говорится в указе Зеленского.
Напомним 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.
28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.
29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.