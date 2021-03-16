КСУ розгляне дисциплінарні справи щодо Тупицького і Головатого

З заявою про невідповідність займаній посаді Головатого звернувся голова партії "Братство" Корчинський

З заявою про невідповідність займаній посаді Головатого звернувся голова партії "Братство" Корчинський

Фото з відкритих джерел

Велика палата Конституційного суду під час засідання у середу, 17 березня, розгляне дві дисциплінарні справи — одну відносно голови суду Олександра Тупицького, а іншу — відносно заступника голови Сергія Головатого.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила представниця Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря, передає RegioNews.

Згідно із щойно оновленою на сайті Конституційного Суду інформацією, завтра на спеціальному пленарному засіданні КСУ, окрім заявленого раніше питання про розгляд звернення слідчого ДБР стосовно Тупицького О.М. також буде розглянуто питання щодо заяви голови Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО" Корчинського Д.О. про невідповідність судді Конституційного Суду України Головатого С. П. займаній посаді від 11 березня 2021 року № 28-03/21, - повідомляє Совгиря.

Як повідомлялося раніше, КСУ на спецзасіданні розгляне дисциплінарний проступок Тупицького. Спецзасідання призначене на 17 березня.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

26 лютого Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького.