КСУ на спецзаседаннии рассмотрит дисциплинарный проступок Тупицкого

Спецзаседание назначено на 17 марта

Спецзаседание назначено на 17 марта

Фото: Сайт КСУ

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на заявление заместителя главы КС Сергея Головатого на заседании Большой палаты КС 11 марта, пишет RegioNews.

Спецзаседание назначено на 17 марта. Сообщается, что вновь назначенный судья Виктор Кичун просил внести вопрос о назначении спецзаседания по "существенного дисциплинарного проступка" Тупицкого в повестку дня заседания 11 марта.

На этом Головатый отметил, что спецзаседание по этому вопросу уже назначено на 17 марта и судьи об этом осведомлены.

Напомним, Тупицкий подал третий иск против Зеленского в Верховный суд.