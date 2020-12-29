Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца

Президент подписал указ об отстранении

Президент подписал указ об отстранении

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Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса Генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности Генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено на исполнение ст. 154 Уголовного процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные Президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решения принимает Президент.

Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса, – подчеркнул Глава государства.

В то же время, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский отметил, что по убеждению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном Суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которой является отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей.

Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины на выполнение Конституции и законов Украины, по Конституции, издает указы. Согласно статье 154 лицо, которое назначил на должность Президент Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть Президент Украины действует в полном соответствии к своим конституционным полномочиям, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца, – заявил Федор Вениславский.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Зеленский созвал заседание СНБО из-за кризиса с Конституционным судом - рассматривался вопрос отстранения с должности главы КСУ Александра Тупицкого.