"Слуги народа" поменяли структуру: теперь у партии будет Политсовет и Национальный совет общин

Решение принято подавляющим большинством голосов делегатов

Решение принято подавляющим большинством голосов делегатов

Фото: sluga-narodu.com

На съезде партии "Слуга народа" в субботу, 13 марта, было принято решение изменить устав политической силы и создать два большие руководящие органы.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава политсилы Александр Корниенко.

По его словам, изменения предусматривают, что в политической силе теперь будет два большие руководящие органы: "Политический совет в несколько десятков человек и Национальный совет общин".

Мы вводим органы, которые будут иметь не совещательный голос, а решающие влияние на решения партии, поскольку они являются руководящими органами в партии между съездами. Это политический совет, куда войдут избранные съездом представители, и новый орган - национальный совет громад, куда войдут лидеры областных организаций партии, а также Киевской городской и Криворожской городской, которые у нас приравниваются к областным", - сообщил Корниенко.

Аналогичная структура будет введена и на областном уровне партии. В частности, на местном уровне будет подниматься вопрос об отзыве депутатов фракций СН в местных советах.

Согласно решению съезда, Политсовет парии "Слуга народа" будет насчитывать 73 члена. После голосования за устав, делегаты съезда прекратили полномочия Высшего совета партии.

В состав Политсовета партии вошли, в частности:

нардепы: Давид Арахамия, Юрий Аристов, Евгения Кравчук, Андрей Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Николай Тищенко (взял самоотвод), первый вице-спикер Руслан Стефанчук;

члены Кабмина: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська.

Всего на съезде партии были избраны 64 человека, остальных 9 членов выберут позже. Финальный состав Политсовета будет до 16 апреля.

Кроме того, сообщается, что будет изменена процедура приобретения членства в партии "Слуга народа".

Ранее сообщалось, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, партия "Слуга народа" постепенно очищает свою команду от "засланных казачков" и случайных людей.

Также в партии заявляли, что на съезде 13 марта введут новую организационную структуру партии. Съезд намерен рассмотреть партийную доктрину.