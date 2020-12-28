15:02  28 декабря
Главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении
11:32  28 декабря
Садовый призвал львовян в праздничный период оставаться дома
14:04  28 декабря
Более 80% украинцев планируют встретить 2021 год дома - опрос
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2020, 15:02 40

Главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении

28 декабря 2020, 15:02 40
Читайте також українською мовою
Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве
Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, Тупицкий в 2018 году, будучи заместителем главы Конституционного Суда, осуществлял попытки подкупить свидетеля по уголовному делу, чтобы тот отказался от показаний или дал ложные показания.

Кроме того, он трижды в течении 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что в связи с тем, что Александр Тупицкий не явился на вызов и не предоставил документов об уважительности причин неявки, сообщение о подозрении ему было отправлено почтовой связью.

Также сегодня, 28 декабря президенту Украины было отправлено ходатайство об отстранении председателя КСУ от должности сроком на два месяца.

Напомним, 28 декабря глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения, сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой.

Офис генпрокурора подозрение уголовное дело Конституционный суд КСУ Александр Тупицкий
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Разумков сказал, повлияла ли ситуация с КСУ на его отношения с Зеленским
28 декабря 2020, 14:52
НАБУ и ГБР закрыли еще шесть производств в отношении чиновников за недостоверное декларирование
28 декабря 2020, 12:39
Глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения
28 декабря 2020, 12:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Мэр Ужгорода Богдан Андриив: "Против меня была организована кампания, чтобы испортить мне рейтинг и некоторое время держать на крючке"
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »