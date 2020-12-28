Главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении

Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве

Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве

Фото: из открытых источников

Председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, Тупицкий в 2018 году, будучи заместителем главы Конституционного Суда, осуществлял попытки подкупить свидетеля по уголовному делу, чтобы тот отказался от показаний или дал ложные показания.

Кроме того, он трижды в течении 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что в связи с тем, что Александр Тупицкий не явился на вызов и не предоставил документов об уважительности причин неявки, сообщение о подозрении ему было отправлено почтовой связью.

Также сегодня, 28 декабря президенту Украины было отправлено ходатайство об отстранении председателя КСУ от должности сроком на два месяца.

Напомним, 28 декабря глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения, сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой.