Уголовную ответственность за недостоверное декларирование признали неконституционной - СМИ

За подачу чиновниками недостоверных сведений в декларации предусмотрен штраф или лишение свободы

За подачу чиновниками недостоверных сведений в декларации предусмотрен штраф или лишение свободы

Фото: из открытых источников

Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде, передает RegioNews.

Известно, что такое решение сегодня, 27 октября вынесла Большая палата КСУ.

Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст. 366-1 Уголовного кодекса", - цитирует издание слова источника.

Эта статья предусматривает уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества и доходов в ежегодной декларации.

Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, Конституционный суд принял это решение на закрытом заседании по представлению депутатов от партий ОПЗЖ и "За будущее".

Напомним, ранее в Конституционном Суде обжаловали постановление о ликвидации районов в Украине.