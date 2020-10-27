Уголовную ответственность за недостоверное декларирование признали неконституционной - СМИ
Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде, передает RegioNews.
Известно, что такое решение сегодня, 27 октября вынесла Большая палата КСУ.
Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст. 366-1 Уголовного кодекса", - цитирует издание слова источника.
Эта статья предусматривает уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества и доходов в ежегодной декларации.
Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, Конституционный суд принял это решение на закрытом заседании по представлению депутатов от партий ОПЗЖ и "За будущее".
Напомним, ранее в Конституционном Суде обжаловали постановление о ликвидации районов в Украине.