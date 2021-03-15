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15 марта 2021, 10:42 66

Суд рассмотрит проколы НАПК относительно участка главы КСУ Тупицкого в Крыму

15 марта 2021, 10:42 66
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Еще один предмет рассмотрения - конфликт интересов при отмене е-декларирования
Еще один предмет рассмотрения - конфликт интересов при отмене е-декларирования
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 15 марта Голосеевский районный суд города Киева рассмотрит протоколы Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) против отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

Известно, что заседание суда начнется в 17:00.

Как лицо, которое составило соответствующие протоколы, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков примет участие в заседании", - говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что суд рассмотрит подачу Александром Тупицким заведомо недостоверных сведений в декларации, когда он не указал земельный участок в оккупированном Крыму.

Еще один предмет рассмотрения - совершение отстраненным главой КСУ действий и принятие решений в условиях реального конфликта интересов. По мнению НАПК, Александр Тупицкий мог действовать в условиях конфликта интересов во время участия в рассмотрении решения КСУ о неконституционности электронного декларирования.

Напомним, 8 февраля НАПК составило 2 протокола на Тупицкого из-за незадекларированного участка в Крыму.

2 марта глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого.

уголовное дело НАПК Конституционный суд коррупция Александр Тупицкий

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