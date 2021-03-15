Суд рассмотрит проколы НАПК относительно участка главы КСУ Тупицкого в Крыму
Сегодня, 15 марта Голосеевский районный суд города Киева рассмотрит протоколы Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) против отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.
Известно, что заседание суда начнется в 17:00.
Как лицо, которое составило соответствующие протоколы, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков примет участие в заседании", - говорится в сообщении.
В НАПК напомнили, что суд рассмотрит подачу Александром Тупицким заведомо недостоверных сведений в декларации, когда он не указал земельный участок в оккупированном Крыму.
Еще один предмет рассмотрения - совершение отстраненным главой КСУ действий и принятие решений в условиях реального конфликта интересов. По мнению НАПК, Александр Тупицкий мог действовать в условиях конфликта интересов во время участия в рассмотрении решения КСУ о неконституционности электронного декларирования.
Напомним, 8 февраля НАПК составило 2 протокола на Тупицкого из-за незадекларированного участка в Крыму.
2 марта глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого.