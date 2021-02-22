Главу ОАСК Вовка в пятый раз попытаются доставить в суд

Следственный судья Бицюк пятый раз позволил привести скандального главу ОАСК в суд

Следственный судья Бицюк пятый раз позволил привести скандального главу ОАСК в суд

Фото: из открытых источников

Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка опять не нашли за всеми известными адресами и четвертый раз не доставили в Антикорсуд.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Так, следующее судебное заседание должно состояться 9 марта.

Доводы защитников об отсутствии у Вовка статуса подозреваемого во внимание не принимаются, так как любые решения суда о этом не принимались, а решать этот вопрос можно исключительно в судебном заседании с обязательным участия подозреваемого Вовка", - сообщают в ЦПК.

Ранее ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка.

Как сообщалось сегодня, главу ОАСК Вовка не могут доставить в суд - закрылся на работе. Председатель суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу.

Ранее сообщалось, глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 11 августа 2020 г. правоохранители объявлен в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.