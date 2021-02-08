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Глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным
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08 февраля 2021, 10:19 31

Глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным

08 февраля 2021, 10:19 31
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Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда
Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда
Фото: из открытых источников
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Глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд является "странным" и "незаконным сразу по нескольким причинам".

Как передает RegioNews, об этом Вовк написал в Facebook.

Хочу сообщить свою позицию относительно последнего странного решения ВАКС, который постановил доставить меня до этого суда принудительно. Почему странного? Потому что оно абсолютно незаконное сразу по нескольким причинам", - сообщил Вовк.

Председатель ОАСК пояснил, что среди причин:

  • Во-первых, есть решение суда о том, что "дело судей" не подследственное НАБУ, а, следовательно, не может рассматриваться в ВАКС. НАБУ в соответствии с законодательством расследует исключительно коррупцию, а не "захват власти".
  • Во-вторых, в производстве по "захвату власти" в делах Майдана он не имеет процессуального статуса подозреваемого. Есть соответствующее решение суда. Есть постановление ВРП.
  • В-третьих, нормы УПК разграничивают понятия судьи и следователя судьи. Законом не предусмотрен повод к следственному судье. Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания. Также есть много других процедурных нарушений, на которые придется давать ответ следственному судье.

Учитывая это, выполнять явно незаконные, преступные решения я не собираюсь, ведь они не имеют никакого правового смысла и не соответствуют букве закона", - подчеркнул Вовк.

Он добавил, что детективы НАБУ могут в третий раз объявить его в розыск.

Как сообщалось ранее, суд разрешил осуществить принудительный привод главы ОАСК Вовка. Его должны доставить в суд 8 февраля.

НАБУ преступление судьи закон оаск

 
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