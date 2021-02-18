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18 февраля 2021, 15:30 2

ВАКС четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка

18 февраля 2021, 15:30 2
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Следующее заседание назначено на 21 февраля
Следующее заседание назначено на 21 февраля
Фото из открытых источников
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Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк в очередной раз не доставлен в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения, вновь принято решение о принудительной его доставке.

Об этом сообщили в ВАКС, передает RegioNews со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Вовк снова не доставлен на заседание. Судья Андрей Бицюк постановил применить привод. Следующее заседание назначено на 21 февраля, - сказали в суде, добавив, что это уже четвертое решение ВАКС о принудительном приводе подозреваемого судьи.

Ранее ВАКС трижды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Директор НАБУ Артем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями бюро и статусом судьи в Вовка.

Как сообщалось сегодня, главу ОАСК Вовка не могут доставить в суд - закрылся на работе. Председатель суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу.

Ранее сообщалось, глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 11 августа 2020 г. правоохранители объявлен в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.

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