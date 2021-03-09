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09 марта 2021, 13:09 519

На Львовщине поймали чиновника городского совета во время получения взятки

09 марта 2021, 13:09 519
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Служащий хотел $3 тысячи за воздействие на государственного регистратора
Фото: Нацполиция
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Во Львовской области правоохранители задержали архитектора коммунального предприятия Дрогобычского городского совета во время получения взятки. Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Чиновник, 27-летний житель Дрогобыча, требовал у жителя неправомерную выгоду в сумме $3 тысячи за содействие в выдаче технических документов по изменению целевого назначения жилой квартиры на помещение магазина, выдаче нового технического паспорта и внесения сведений в Реестр прав собственности на недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

Архитектора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении последней части неправомерной выгоды в размере $900, средства изъяты.

Подозреваемый отстранен от должности, он находится под домашним арестом.

Напомним, 2 марта на Тернопольщине задержали налоговика: его подозревают в вымогательстве 1 млн грн взятки.

взятка уголовное дело полиция коррупция Недвижимость

 
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