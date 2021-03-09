На Львовщине поймали чиновника городского совета во время получения взятки
Во Львовской области правоохранители задержали архитектора коммунального предприятия Дрогобычского городского совета во время получения взятки. Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Чиновник, 27-летний житель Дрогобыча, требовал у жителя неправомерную выгоду в сумме $3 тысячи за содействие в выдаче технических документов по изменению целевого назначения жилой квартиры на помещение магазина, выдаче нового технического паспорта и внесения сведений в Реестр прав собственности на недвижимое имущество", - говорится в сообщении.
Архитектора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении последней части неправомерной выгоды в размере $900, средства изъяты.
Подозреваемый отстранен от должности, он находится под домашним арестом.
Напомним, 2 марта на Тернопольщине задержали налоговика: его подозревают в вымогательстве 1 млн грн взятки.