Главу ОАСК Вовка не могут доставить на суд - закрылся на работе
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро не могут выполнить решение Высшего антикоррупционного суда о принудительном приводе в суд скандального главы Окружного админсуда Павла Вовка.
Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.
Главе Окружного админсуда Вовку не могут избрать меру пресечения, поскольку тот забарикадировался у себя на работе", - сообщает издание.
Напомним, Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительном приводе главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, однако сотрудники НАБУ не могут его выполнить. Как сообщают правоохранители, они не имеют права задерживать фигуранта дела или проникать в его владения, тогда как глава окружного суда и другие судьи приняли все меры, чтобы сотрудники НАБУ не смогли попасть к ним на работу.
Как сообщалось, глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда. 2 февраля в НАБУ заявили, что глава ОАСК Вовк снова проигнорировал повестку.
Поэтому 8 февраля в деле "пленок ОАСК" Вовка не смогли принудительно доставить в суд. Было подано ходатайство о повторную попытку его принудительного привода.