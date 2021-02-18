Главу ОАСК Вовка не могут доставить на суд - закрылся на работе

Глава суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу

Глава суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу

Фото: из открытых источников

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро не могут выполнить решение Высшего антикоррупционного суда о принудительном приводе в суд скандального главы Окружного админсуда Павла Вовка.

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