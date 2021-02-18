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18 февраля 2021, 10:04 106

Главу ОАСК Вовка не могут доставить на суд - закрылся на работе

18 февраля 2021, 10:04 106
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Глава суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу
Глава суда принял все меры для того, чтобы сотрудники НАБУ не проникли к нему на работу
Фото: из открытых источников
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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро не могут выполнить решение Высшего антикоррупционного суда о принудительном приводе в суд скандального главы Окружного админсуда Павла Вовка.

Как передает RegioNews, об этом сообщает PavlovskyNews.

Главе Окружного админсуда Вовку не могут избрать меру пресечения, поскольку тот забарикадировался у себя на работе", - сообщает издание.

Напомним, Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительном приводе главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, однако сотрудники НАБУ не могут его выполнить. Как сообщают правоохранители, они не имеют права задерживать фигуранта дела или проникать в его владения, тогда как глава окружного суда и другие судьи приняли все меры, чтобы сотрудники НАБУ не смогли попасть к ним на работу.

Как сообщалось, глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда. 2 февраля в НАБУ заявили, что глава ОАСК Вовк снова проигнорировал повестку.

Поэтому 8 февраля в деле "пленок ОАСК" Вовка не смогли принудительно доставить в суд. Было подано ходатайство о повторную попытку его принудительного привода.

суд НАБУ ВАКС расследование оаск

 
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