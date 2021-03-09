В Киеве митингуют против съезда судей

Возле "Президент Отеля" много правоохранителей и полиции диалога

Возле "Президент Отеля" много правоохранителей и полиции диалога

Фото: PavlovskyNews

В центре Киева возле "Президент Отеля" сегодня проходит акция протеста, приуроченная к съезду судей, которые хотят избрать новых членов в Высший совет правосудия и одного судью в Конституционный Суд Украины.

Транслирует мероприятие организатор акции - общественная организация Центр противодействия коррупции (ЦПК), передает RegioNews.

В Киеве 9 марта начнется съезд судей, на котором хотят избрать новых членов высшего судейского органа Высшего совета правосудия и одного судью в Конституционный Суд Украины. Именно недобросовестные судьи в этих органах обеспечивают судейский произвол и отсутствие справедливости в стране", - говорится в сообщении.

В ЦПК призывают не проводить съезд судей, пока не будут изменены правила выбора членов КСУ и ВСП.

У входа в отель стоит кордон правоохранителей, присутствует пресса.

Напомним, 8 марта активисты под домом Зеленского жгли файеры и анонсировали новые протесты, призывая 9 марта собраться возле гостиницы "Президент" в Киеве, где состоится съезд судей со всей страны.

Организаторы акции заявили, что будут пикетировать съезд с требованием изменить правила отбора членов Высшего совета правосудия, куда должны войти "порядочные люди, которые не позволят держать патриотов и невинных людей за решеткой и отпускать убийц и коррупционеров".