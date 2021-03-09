08:59  09 марта
В Украине после выходных упал суточный показатель COVID-19
09:16  09 марта
ДТП в Польше: девять украинцев в тяжелом состоянии, больницы отказывали в оказании помощи
08:11  09 марта
Боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано 9 обстрелов
UA | RU
UA | RU
09 марта 2021, 10:19 382

В Киеве митингуют против съезда судей

09 марта 2021, 10:19 382
Читайте також українською мовою
Возле "Президент Отеля" много правоохранителей и полиции диалога
Возле "Президент Отеля" много правоохранителей и полиции диалога
Фото: PavlovskyNews
Читайте також
українською мовою

В центре Киева возле "Президент Отеля" сегодня проходит акция протеста, приуроченная к съезду судей, которые хотят избрать новых членов в Высший совет правосудия и одного судью в Конституционный Суд Украины.

Транслирует мероприятие организатор акции - общественная организация Центр противодействия коррупции (ЦПК), передает RegioNews.

В Киеве 9 марта начнется съезд судей, на котором хотят избрать новых членов высшего судейского органа Высшего совета правосудия и одного судью в Конституционный Суд Украины. Именно недобросовестные судьи в этих органах обеспечивают судейский произвол и отсутствие справедливости в стране", - говорится в сообщении.

В ЦПК призывают не проводить съезд судей, пока не будут изменены правила выбора членов КСУ и ВСП.

У входа в отель стоит кордон правоохранителей, присутствует пресса.

Напомним, 8 марта активисты под домом Зеленского жгли файеры и анонсировали новые протесты, призывая 9 марта собраться возле гостиницы "Президент" в Киеве, где состоится съезд судей со всей страны.

Организаторы акции заявили, что будут пикетировать съезд с требованием изменить правила отбора членов Высшего совета правосудия, куда должны войти "порядочные люди, которые не позволят держать патриотов и невинных людей за решеткой и отпускать убийц и коррупционеров".

суд Киев митинг ВСУ КСУ правоохранители активисты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Саботаж по-чернономорски: как депутаты горсовета парализуют работу нового мэра Черноморска
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram