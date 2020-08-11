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11 августа 2020, 21:41 4

НАБУ объявило в розыск скандального судью Вовка

11 августа 2020, 21:41 4
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Кроме него, разыскивают еще семерых фигурантов дела
Кроме него, разыскивают еще семерых фигурантов дела
Фото: Facebook
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Правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и председатель ОАСК Павел Волк.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, пишет RegioNews.

Кроме Волка в розыск объявили Владимира Калеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Сергея Остапца.

Напомним, НАБУ обвиняет руководство Окружного админсуда Киева в многочисленных нарушениях закона, в частности в попытке узурпировать судебную власть в стране, в неправосудных решениях в пользу политических элит и бизнесменов.

17 июля НАБУ сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Павлу Вовку и его заместителю Евгению Аблову.

19 июля судья Вовк возразил вручения ему подозрения детективами НАБУ.

суд НАБУ розыск судья Вовк
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