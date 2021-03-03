Законопроект об усилении ответственности за кражу авторства доработают
Нардепы направили на доработку субъекту законодательной инициативы законопроект № 3759 относительно усиления ответственности за нарушение академической добропорядочности.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию пленарного заседания Рады.
Соответствующее решение поддержали 277 народных избранников.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины "Об образовании”.
Статью 42 "Академическая добропорядочность” предлагается дополнить:
определением термина "академический текст”, поскольку это один из основных объектов, в отношении которых осуществляется нарушение академической добропорядочности;
двумя новыми видами нарушения академической добропорядочности — написание академического текста на заказ и присвоении авторства на академический текст.
В пояснительной записке отмечается, что проблема плагиата и кражи авторства в научных работах является крайне актуальной для Украины. Эксперты из научно-образовательной среды отмечают, что около трети всех защищенных в Украине диссертаций, содержащих плагиат — более 60 тыс. научных работ не должны были пройти защиту.
Как сообщалось, плагиаторов не хотят допускать к государственной службе: в прошлом году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.
С июля прошлого года в правительстве расследуют возможный плагиат Шкарлета.
В августе 2020-го глава Минобразования Шкарлет снова попался на "сплошном плагиате". Большинство текста научной работы министра было взято из статьи российской учёной.
В октябре того же года суд открыл дело по иску Шкарлета относительно обвинения его в плагиате - в.и.о. министра образования судится с Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования.
А уже на посту министра в этом году Шкарлет рассказал, что он будет делать как министр, чтобы одолеть плагиат в науке. Министр отметил, что в Украине все публикации в научных журналах проходят проверку на плагиат.