Законопроект об усилении ответственности за кражу авторства доработают

Рада вернула его на доработку

Рада вернула его на доработку

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прямую трансляцию пленарного заседания Рады.

Соответствующее решение поддержали 277 народных избранников.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины "Об образовании”.

Статью 42 "Академическая добропорядочность” предлагается дополнить:

определением термина "академический текст”, поскольку это один из основных объектов, в отношении которых осуществляется нарушение академической добропорядочности;

двумя новыми видами нарушения академической добропорядочности — написание академического текста на заказ и присвоении авторства на академический текст.

В пояснительной записке отмечается, что проблема плагиата и кражи авторства в научных работах является крайне актуальной для Украины. Эксперты из научно-образовательной среды отмечают, что около трети всех защищенных в Украине диссертаций, содержащих плагиат — более 60 тыс. научных работ не должны были пройти защиту.

Как сообщалось, плагиаторов не хотят допускать к государственной службе: в прошлом году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.

С июля прошлого года в правительстве расследуют возможный плагиат Шкарлета.

В августе 2020-го глава Минобразования Шкарлет снова попался на "сплошном плагиате". Большинство текста научной работы министра было взято из статьи российской учёной.

В октябре того же года суд открыл дело по иску Шкарлета относительно обвинения его в плагиате - в.и.о. министра образования судится с Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования.

А уже на посту министра в этом году Шкарлет рассказал, что он будет делать как министр, чтобы одолеть плагиат в науке. Министр отметил, что в Украине все публикации в научных журналах проходят проверку на плагиат.