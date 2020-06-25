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25 июня 2020, 18:39 1

Нардепы против Шкарлета: плагиаторов хотят не допускать к государственной службе

25 июня 2020, 18:39 1
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат
Фото: Википедия
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Законопроект является реакцией ряда народных депутатов на назначение Сергея Шкарлета, в диссертации которого официально нашли плагиат, исполняющим обязанности министра образования и науки Украины

О регистрации законопроекта сообщила пресс-служба партии "Голос", пишет RegioNews.

Реагируя на назначение и.о. министра образования и науки коррупционера и плагиатора Сергея Шкарлета, заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун зарегистрировала законопроект, который запрещает занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат", - говорится в сообщении.

Также депутат обратилась к Национальному агентству по обеспечению качества образования с требованием официально проверить научные работы Шкарлета на плагиат.

Назначение господина Шкарлета главой МОН вопреки мнению экспертов и даже профильного комитета Верховной Рады свидетельствует не только о кадровом голоде в команде президента. Это также признак отсутствия стандартов качества для лиц, которые управляют страной", - подчеркнули в сообщении партии.

Напомним, сегодня, 25 июня, несмотря на многочисленные публичные протесты научной и образовательной сообществ, депутатов и активистов, правительство на закрытой части заседания назначил исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Шкарлет известен тем, что использовал чужие научные работы в своих, поддерживал Януковича, был членом "Партии регионов", а также купил за государственный счет роскошное авто стоимостью свыше 1,6 млн грн.

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