Нардепы против Шкарлета: плагиаторов хотят не допускать к государственной службе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат

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Законопроект является реакцией ряда народных депутатов на назначение Сергея Шкарлета, в диссертации которого официально нашли плагиат, исполняющим обязанности министра образования и науки Украины

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