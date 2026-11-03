Фото: ОВА

Число погибших в результате российских авиаударов по Камышевахе Запорожской области возросло до 29 человек

Об этом сообщает в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

В Камышевахе продолжают поисково-спасательные работы после российских авиаударов.

По обновленным данным, погибли 29 человек, еще пятеро ранены. Судьба 48 человек неизвестна – они считаются пропавшими без вести.

Напомним, в Запорожской области 3 ноября объявлен Днем траура по погибшим в результате российских авиаударов по Камышевахе. Ранее сообщалось о 26 погибших.