Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 594 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 2060 оккупантов, четыре бронемашины, 39 артсистем, одну РСЗО, 1413 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 363 единицы автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и противовоздушной обороны в Ростовской области РФ. В частности, поражен комбинат "Каменский", вовлеченный в производство ракет.